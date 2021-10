Grande Fratello Vip 6, Enzo Paolo Turchi difende Carmen Russo: “Katia Ricciarelli non è stata corretta”

Enzo Paolo Turchi è intervenuto per difendere Carmen Russo dopo il litigio con Katia Ricciarelli: il marito della showgirl, in un'intervista a Nuovo, ha dichiarato che la soprano sta attaccando Carmen perché il suo unico scopo è vincere il reality e la moglie è la sua antagonista principale.

Carmen Russo e Katia Ricciarelli si sono rivelate due grandi rivali, protagoniste di uno dei pochi momenti di catfight che il Grande Fratello Vip 6 ci ha regalato. Katia e Carmen hanno litigato dopo una nomination e poi la discussione è degenerata. Il soprano si è risentita quando Carmen le ha detto "Se anche dovessi uscire io ho una famiglia fuori, ho le mie cose". Secondo la Ricciarelli, con queste parole l'altra ha voluto sottolineare che lei non ha una famiglia da cui rifugiarsi in caso di eliminazione dal gioco.

Enzo Paolo Turchi, intervistato da Nuovo, ha preso le difese della moglie: secondo il ballerino Carmen è una "belva da reality", ne ha vinto anche uno in Spagna a la Ricciarelli, che secondo Turchi vuole vincere Il Grande Fratello, ha individuato nella showgirl una pericolosa rivale e vuole screditarla mettendola in cattiva luce.

"Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta - ha esordito Enzo Paolo Turchi - non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna ".

Nella seconda parte dell'intervista Enzo Paolo ha detto che sente la mancanza della moglie, anche perché per il momento in casa sta facendo tutto lui: "Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po' di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme.