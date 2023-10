Gérard Depardieu nega le accuse di stupro: vittime scioccate dalle sue dichiarazioni

Gérard Depardieu ha rotto il suo silenzio sulle accuse di stupro e violenza sessuale che gli sono state rivolte negli ultimi anni, affrontando i casi in una lettera aperta pubblicata sul quotidiano Le Figaro.

"Non posso più permettere quello che sento, quello che ho letto su di me per diversi mesi. Pensavo che non mi importasse, ma no, in realtà no. Tutto questo mi dà fastidio. Peggio ancora, mi distrugge", si legge nella lettera.

L'accusa di stupro nei confronti dell'attore francese, formulata dall'attrice Charlotte Arnould nel 2018, sta attualmente svolgendo il suo iter processuale in tribunale.

Inoltre, ad aprile il sito di notizie investigative Mediapart ha pubblicato un articolo approfondito in cui 13 donne accusavano l'attore di comportamenti sessualmente inappropriati, mentre l'emittente radiofonica France Inter ha riportato due nuove accuse nel corso dell'estate.

Nella lettera, Depardieu ha negato tutto. L'attore ha affrontato l'accusa di stupro rivoltagli dalla Arnould, senza indicarne il nome, suggerendo che la donna si era recata consensualmente nella sua stanza.

L'attrice, i cui genitori erano vecchie conoscenze di Depardieu, si era avvicinata all'attore nella speranza di lavorare con lui in uno show che rendesse omaggio alla cantante francese Barbara.

"Oggi non posso più cantare Barbara perché una donna che voleva cantare Barbara con me mi ha accusato di stupro. Voglio finalmente dirvi la mia verità. Non ho mai, mai abusato di una donna", si legge. "Fare del male a una donna sarebbe come dare un calcio nello stomaco a mia madre", continua. "Una donna è venuta a casa mia per la prima volta, salendo in camera mia di sua spontanea volontà. Oggi dice di essere stata violentata lì. È tornata una seconda volta".

"Non c'è mai stata alcuna coercizione, violenza o protesta tra noi. Voleva cantare con me le canzoni di Barbara al Cirque d'Hiver. Le ho detto di no... Ha sporto denuncia".

Depardieu ha anche affrontato le accuse di comportamenti sessualmente sconvenienti sul set.

"Ho fatto spesso quello che altri non avrebbero osato fare: superato i limiti, scosso le certezze, le abitudini sul set tra le riprese, tra le tensioni... per strappare una risata", ha detto.

"Non tutti hanno riso. Se, credendo di vivere intensamente il presente, ho ferito, scioccato qualcuno, chiunque fosse, non è mai stata mia intenzione farlo, e vi prego di scusarmi per essermi comportato come un bambino che voleva divertirsi in una galleria", ha concluso.

Gérard Depardieu ufficialmente accusato di stupro e molestie sessuali

L'avvocato di Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, si è detta "scioccata e scandalizzata" dalla lettera in un'intervista rilasciata alla radio francese France Info questa mattina. "Il signor Depardieu dice che sta esponendo la sua verità, ma non è certo la verità di Charlotte e non sarà certo quella che verrà sostenuta dai tribunali", ha dichiarato.