Gérard Depardieu: Carla Bruni e Charlotte Rampling sostengono l'attore con una lettera pubblica

Gérard Depardieu è al centro delle critiche e delle polemiche dopo nuove accuse di molestie sessuali, ma a sostenerlo è un gruppo di oltre 50 star del mondo del cinema e dello spettacolo, tra cui le attrici Carla Bruni e Charlotte Rampling.

La lettera aperta esprime il dissenso nei confronti del "linciaggio" pubblico e il tentativo di "cancellare" il protagonista di tanti film di successo.

Il messaggio di sostegno

Let the Sunshine In: Gérard Depardieu in una scena del film

Gérard Depardieu, intervenendo a un programma radiofonico del network RTL poche ore fa, aveva dichiarato che non è stato coinvolto nell'iniziativa e che la lettera è stata scritta da un amico di sua figlia Julie, lo scrittore Yannis Ezziad. L'attore ha spiegato: "Mi è stata presentata la lettera... L'ho trovata davvero meravigliosa e ho detto all'autore che poteva pubblicarla".

Nella missiva, poi pubblicata da Le Figaro, si dichiara: "Non vogliamo entrare nel dibattito e lasciamo che siano i giudici a fare il proprio lavoro. Gérard Depardieu è probabilmente uno dei più grandi attori. Una delle ultime icone sacre del cinema. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla reazione negativa contro di lui, al fiume di odio che gli sta arrivando contro senza sfumature, con la massima confusione e disprezzo per la presunzione di innocenza, che avrebbe avuto se non fosse stato il gigante del cinema quale è".

Emmanuel Macron sulle accuse a Gérard Depardieu: "Non parteciperò alla caccia alle streghe"

La lettera continua sottolineando: "Quando qualcuno va contro Gérard Depardieu in questo modo, è l'arte che è sotto attacco. Attraverso il suo genio come attore, Gérard Depardieu ha avuto un ruolo attivo nell'influenzare artisticamente la nostra nazione. Contribuisce alla storia dell'arte, nel modo più grande possibile; fa parte di questa storia e continua ad arricchirla. La Francia gli deve molto per tutto questo. Il cinema e il teatro non possono ignorare la sua personalità unica".

Tra le star che hanno firmato il messaggio a sostegno dell'attore, ci sono Carla Bruni, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Nathalie Baye e Pierre Richard.