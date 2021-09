Georgina Rodriguez: il trailer della serie reality in arrivo su Netflix

Georgina Rodriguez è la protagonista di una nuova serie reality in arrivo su Netflix, di cui online è stato condiviso il trailer grazie all'evento in streaming TUDUM.

Nel video si vede la partner di Cristiano Ronaldo alle prese con i paparazzi, sfilare sui red carpet e partecipare a party esclusivi. Spazio poi anche a compleanni, festeggiamenti in famiglia, preghiere in chiesa e l'ammissione che vorrebbe sposarsi, ma si tratta di una scelta che non dipende da lei.

La serie reality Io Sono Georgina racconterà la vita dell'influencer fidanzata con la star del calcio Cristiano Ronaldo.

Netflix ha annunciato il progetto spiegando che gli episodi permetteranno agli spettatori di vedere un ritratto profondo ed emozionante della donna che si nasconde dietro l'immagine patinata che appare nelle foto e nelle notizie di gossip. Il progetto darà infatti spazio al suo impegno come madre, agli alti e bassi che segnano le sue giornate, alla sua attività imprenditoriale e alla sua passione per la danza, senza ovviamente dimenticare la storia d'amore con lo sportivo.

Per ora non è stata svelata la data prevista per il debutto in streaming del progetto che aveva suscitato l'orgoglio del famoso compagno. Ronaldo, su Instagram, aveva infatti scritto: "Complimenti tesoro. Sono molto fiero di te".