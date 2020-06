George Floyd, un film in arrivo sull'uomo ucciso a Minneapolis?

Un uomo chiamato Munemo Mushonga ha presentato i documenti necessari a chiedere di registrare il nome di George Floyd per un potenziale utilizzo nella produzione e nella distribuzione di serie televisive e film.

Il tentativo di trarre un profitto economico dall'omicidio che ha dato il via al movimento Black Lives Matter è evidente, tuttavia legalmente le sue iniziative potrebbero essere ostacolate.

I documenti pubblicati dal sito TMZ dimostrano infatti che Mushonga ha chiesto di ottenere il controllo sul nome George Floyd nonostante non abbia alcun legame con la famiglia dell'uomo ucciso a Minneapolis o abbia spiegato i motivi per cui vuole utilizzarlo come marchio.

L'uomo difficilmente riuscirà a raggiungere il proprio scopo considerando che difficilmente vengono concessi i diritti di utilizzo dei nomi di persone con poche eccezioni, come nel caso in cui non sia legato a un brand già conosciuto e riconoscibile, e quasi mai senza il consenso dell'individuo al centro della richiesta o della sua famiglia.

Il tentativo compiuto da Mushonga, tuttavia, conferma che potrebbe presto esserci un interesse nei confronti della vita, e purtroppo della morte, di George Floyd in vista della realizzazione di una serie tv o di un film.