George Clooney regista di The Tender Bar, film prodotto per Amazon

George Clooney sembra destinato a tornare alla regia con The Tender Bard, adattamento dell'omonimo romanzo che verrà prodotto per Amazon.

George Clooney dovrebbe tornare alla regia con The Tender Bar, un progetto che verrà prodotto per Amazon Studios. Per ora la star è impegnata nelle trattative con i produttori e potrebbe occuparsi del progetto in collaborazione con Grant Heslov tramite la loro Smokehouse Pictures.

Il progetto, scritto da William Mohan, si basa sul romanzo The Tender Bar scritto da J.R. Moehringer. Al centro della trama c'è un ragazzo che cresce a Long Island e va alla ricerca di figure paterne tra chi frequenta il bar di suo zio.

Il film che dovrebbe diventare il prossimo progetto di George Clooney era inizialmente di proprietà della Sony e alla regia doveva esserci Ted Melfi.

Il filmmaker ha concluso recentemente il lavoro previsto su The Midnight Sky, destinato a Netflix, di cui è anche protagonista e sembra aver rinunciato a Boys in the Boat, un progetto della MGM ambientato negli anni '30.

Il progetto, di genere sci-fi, racconta la storia di Augustine che, dopo aver trascorso molti anni in luoghi remoti per studiare il cielo e l'astronomia, si ritrova in una zona artica, per lavorare in un centro di ricerca, quando viene diffusa la notizia di un evento catastrofico. Gli altri scienziati decidono di andarsene, ma l'uomo rimane per proseguire il suo lavoro e scopre una misteriosa bambina chiamata Iris mentre perde ogni contatto con il resto del mondo. Nel frattempo un'astronauta chiamata Sullivan sta cercando di ritornare a casa dopo essere stata con il suo team su Giove, essendo diventati i primi esseri umani a compiere una missione nella profondità dello spazio, dovendo lasciare sua figlia sulla Terra e ponendo fine al suo matrimonio. Nonostante il successo della missione, il viaggio diventa problematico quando vengono persi i contatti con i responsabili della missione, facendo temere il peggio. Il mondo di Augustine, ruolo affidato a George Clooney, e quello di Sullivan, parte interpretata da Felicity Jones, si incontreranno quindi inaspettatamente.

Nel cast ci sono anche David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir, e Tiffany Boone. La sceneggiatura è firmata da Mark L. Smith, mentre la distribuzione è prevista entro la fine del 2020.