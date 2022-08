Gene LeBell è morto a 89 anni, il famoso stuntman ha ispirato Tarantino per C'era una volta a... Hollywood

Il leggendario esperto di arti marziali Gene LeBell è morto il 9 agosto 2022 all'età di 89 anni, era stato fonte di ispirazione per il personaggio di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood.

Lo stuntman ha lavorato con star del calibro di Bruce Lee, Elvis Presley, Chuck Norris e Ronda Rousey.

Nato il 9 ottobre 1932, Gene LeBell ha iniziato ad avvicinarsi alle arti marziali quando aveva solo sette anni, venendo allenato da Ed "Strangler" Lewis e prendendo poi lezioni di judo, sport di cui è stato un campione negli anni '50 prima di diventare un wrestler professionista.

Nel 1963 lo sportivo ha accettato uno scontro con il pugile Milo Savage, evento ideato per provare a verificare l'idea di molti pugili dell'epoca che sostenevano le arti marziali non fossero in grado di preparare un atleta come il loro sport. Dopo cinque round è stato però LeBell a uscire vincitore dal ring di Salt Lake City.

La sua tecnica, chiamata "LeBell Lock", per bloccare l'avversario afferrandolo per le spalle e il collo, è diventata leggendaria.

Dal 1962 al 2021 Gene ha lavorato per il piccolo e grande schermo, collaborando con esperti dei film d'azione come Bruce Lee.

Sul set di Giustizia a tutti i costi, dove era il coordinatore delle controfigure, Steven Seagal lo ha sfidato sostenendo che la sua abilità nelle arti marziali gli avrebbero impedito di essere vittima della mossa simbolo dell'esperto. Secondo alcune ricostruzioni LeBell avrebbe accettato la sfida facendo perdere i sensi a Seagal che avrebbe persino avuto un'inaspettata "reazione intestinale" involontaria. Gene, intervistato da MMA Underground, ha sostenuto: "Abbiamo avuto una piccola lite, o differenza di opinioni, c'erano trenta stuntman e cameraman che ci stavano guardando. Alle volte Steven ha la tendenza a provocare le persone sbagliate e puoi rischiare di farti male. Se un tizio se la fa addosso non puoi criticarlo perché se hai avuto una buona cena un'ora prima si potrebbe avere la tendenza a farlo... Steven Seagal è incredibile nelle arti marziali. Non ho nulla contro di lui". L'attore, invece, ha sostenuto che la ricostruzione sia totalmente falsa e Gene fosse un "bugiardo patologico".

La carriera di Gene LeBell ha poi in parte ispirato il personaggio di Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, nel film C'era una volta a... Hollywood, in particolare per la discussa scena dedicata allo scontro tra la controfigura e Bruce Lee.

Tra i film in cui ha recitato come controfigura ci sono King Kong (1976), Airplane! (1980), Remo Williams: The Adventure Begins (1985), RoboCop (1987), Total Recall (1990), Independence Day (1996), Bruce Almighty (2003) e Smoking Aces (2006). In Toro Scatenato ha invece il ruolo di uno speaker durante uno degli scontri sul ring.