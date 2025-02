Garda Cinema: annunciate le date del nuovo festival ospitato sulle rive del lago

Il Lago di Garda teatro di una nuova manifestazione dedicata alla Settima Arte: nasce Garda Cinema, nuovo Film Festival diretto dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti. Organizzato dall'associazione Decima Musa, Garda Cinema si terrà dall'11 al 15 giugno 2025. Cinque giorni di proiezioni, incontri con gli autori e i protagonisti del cinema italiano in un paesaggio dal fascino unico.

Oltre agli incontri e alle proiezioni evento, ad animare la parte competitiva del festival sarà il Concorso Internazionale Cortometraggi, che vedrà competere le opere suddivise in due sezioni, film di finzione e documentari. I vincitori riceveranno un premio in denaro; è inoltre prevista una eventuale menzione speciale per il miglior corto d'animazione.

Tema dell'anno, che farà da filo conduttore alla selezione dei film in concorso, è "Oltre il confine" inteso nelle sue molteplici sfaccettature: superare i confini territoriali, ma anche le barriere per scoprire ciò che è estraneo a noi.

La dichiarazione del direttore

"Sulla scorta della quadriennale esperienza alla direzione del Bardolino Film Festival, sostenuto dai miei storici collaboratori, i critici Boris Sollazzo e Alessandro De Simone, ho accettato con entusiasmo la proposta dell'associazione Decima Musa e del Comune di Garda, di dirigere Garda Cinema, il nuovo Film Festival che di quell'esperienza è la naturale evoluzione" ha detto il direttore artistico Franco Dassisti. "Un festival che conferma la proposta di grande cinema in riva al lago e che guarda oltre gli steccati territoriali, per abbracciare tutto ciò che sta al di là dell'orizzonte, tutto ciò che ci invita a misurarci con l'altro da noi. Per questo la parola d'ordine di questa edizione, il tema col quale i film in concorso dovranno misurarsi, è Oltre il confine".

Due saranno le location principali del festival: la Sala Congressi di Garda, dotata di tecnologie di proiezione all'avanguardia, che ospiterà i film del concorso, mentre le serate di gala animeranno l'arena all'aperto allestita nel suggestivo cortile del palazzo del Municipio, affacciato sul lungolago Regina Adelaide.

"Come amministrazione siamo convinti che sia sempre più importante dare spazio ad eventi culturali di spessore, capaci di promuovere il dialogo, la riflessione e il confronto. Ne abbiamo bisogno, come singoli e come collettività. Per questo siamo molto felici di ospitare quest'anno Garda Cinema che sarà l'evento culturale di punta della stagione estiva. Un momento di incontro e condivisione per i cittadini ma anche per i nostri tanti turisti" commenta il Sindaco di Garda, Davide Bendinelli.

Per informazioni: www.gardacinema.com.