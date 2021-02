GameStop: Andrew Ross Sorkin, co-creatore di Billions, al lavoro su un film per HBO

Il caso delle azioni di GameStop sarà alla base di un nuovo film in fase di sviluppo per HBO creato da Andrew Ross Sorkin, autore di Billlions.

Il caso delle azioni di GameStop diventerà un film attualmente in fase di sviluppo per HBO, portando così a quota quattro i progetti che verranno realizzati basandosi su quanto accaduto nelle ultime settimane nel mondo dell'economia.

Pochi giorni fa è stato annunciato che Mark Boal sarà autore di un lungometraggio con star Noah Centineo, MGM ha ottenuto i diritti cinematografici del libro The Antisocial Network scritto da Ben Mezrich, e prossimamente arriverà sugli schermi un documentario.

Il nuovo film, secondo quanto riporta Variety, sarà prodotto da Andrew Ross Sorkin, Jason Blum di Blumhouse e Len Amato.

Il progetto, che Deadline sostiene invece essere una serie televisiva, viene descritto come un'esplorazione del modo in cui una sommossa populista via social media alimentata dai singoli investitori abbia battuto al suo stesso gioco il mondo di Wall Street, influenzando in modo significativo il valore delle azioni.

Sorkin è già co-creatore della serie Billions, ambientato proprio nel mondo dell'economia, e autore del libro Too Big to Fail.

La quinta stagione del progetto di cui è showrunner si è interrotta cinque puntate prima del previsto a causa della pandemia che ha bloccato le riprese.

La produzione della sesta stagione dovrebbe svolgersi in contemporanea con quella della quinta in cui avevano debuttato Julianna Margulies e Corey Stoll.

La sinossi delle puntate avevanno anticipato un aumento della tensione tra Bobby e Chuck, i protagonisti interpretati da Damian Lewis e Paul Giamatti. Chuck, nel frattempo, sarà alle prese con un formidabile procuraore distrettuale interpretato da Roma Maffia; Wendy, ruolo affidato a Maggie Siff, stringerà delle sorprendenti nuove alleanze che lo metteranno a rischio con Chuck e Axe, mentre Taylor ritornerà alla Axe Capital.