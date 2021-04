Gabriele Muccino - Il poeta dell’incomunicabilità: il volume arriva in libreria

A partire dal prossimo 6 maggio, il volume dal titolo Gabriele Muccino: Il poeta dell'incomunicabilità di Matteo Fantozzi (Santelli Editore, 2021) arriva in tutte le librerie e sarà disponibile online!

Leggendo Gabriele Muccino. Il poeta dell'incomunicabilità vi ritroverete tra le mani un libro che vuole raccontare la carriera di uno dei maestri del cinema italiano. Gli studi approfonditi dei film e gli interventi di protagonisti sia specialisti in psicologia che professionisti dello spettacolo permettono di far sorgere riflessioni su varie tematiche tra cui: una storia d'amore, il rapporto genitori-figli, il contrasto vita-morte, la famiglia. Il volume traccia un profilo psicologico arricchito da vari sentimenti comuni come l'amore, l'invidia e la gelosia. Può dunque interessare a un pubblico piuttosto vasto e non solo agli appassionati del cinema e delle pellicole del regista romano.

Gli obiettivi del libro sono molteplici: si parte dalla voglia di far capire che il cinema italiano è ancora vivo per poi far riflettere il lettore sulla filosofia dell'eterno ritorno dell'uguale. Gabriele Muccino ha curato per Matteo Fantozzi la prefazione del libro. Hanno contribuito alla sua realizzazione, attraverso delle interviste presenti all'interno del libro, Gabriele Corsi, Giovanna Rei, Enrico Silvestrini e Matteo de Buono. Inoltre sono stati intervistati anche psicologi e filosofi per analizzare le tematiche trattate nei film. Questo volume riesce a contraddistinguersi da altri libri simili o del genere poiché attualmente è l'unica monografia su Gabriele Muccino. Questa particolarità accresce sia il valore del testo che la sua unicità.