Gabriele Cirilli, chi è suo figlio, Mattia Cirilli

Gabriele Cirilli si è fidanzato con Maria De Luca a 18 anni, i due sono felicemente sposati dal lontano 1993 e dalla loro unione, nel 2001, è nato Mattia: conosciamo più da vicino il figlio di uno dei maestri della comicità italiana.

Mattia, figlio del noto artista, nasce a Sulmona nel 2001 e a tre anni si trasferisce con i suoi genitori a Monza, dov'è tutt'ora residente. Online non ci sono molte foto del ragazzo, in quanto non esiste un account social a suo nome e il padre preferisce non pubblicare troppi scatti che riguardano la sua quotidianità e la sua sfera sentimentale.

L'arte e la cultura trasmessa dalla sua famiglia lo hanno certamente accompagnato nel suo percorso di crescita personale, motivandolo ad amare la scrittura e sensibilizzando il valore estetico dell'arte: attraverso la sua creatività è riuscito ad avere dei consensi collettivi che lo hanno spronato a sperimentarsi come autore.

A proposito del primo incontro al Grand Hotel con la moglie Maria, Gabriele Cirilli ha dichiarato: "La prima volta che l'ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l'immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l'ho ancora impressa nella memoria".