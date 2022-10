Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy, su Netflix in streaming da oggi

Gabriel Fluffy Iglesias sbarca su Netflix in streaming da oggi 18 ottobre 2022 col suo nuovo spettacolo di stand up comedy dal titolo Stadium Fluffy, girato a Los Angeles.

Gabriel "Fluffy" Iglesias entra nella storia come primo comico a esibirsi al Dodger Stadium nel suo nuovo speciale Stadium Fluffy: Live From Los Angeles. Girato nell'ambito di Netflix Is a Joke: il festival, Gabriel racconta storie esilaranti sull'essere nativo di Los Angeles, su un recente tentativo di estorsione nei suoi confronti e sul luogo in cui detiene il record per la multa più alta ricevuta sul palco.

Prima che gli spettacoli al Netflix Is a Joke fossero annunciati al pubblico, Iglesias ha detto di aver parlato dell'evento ad alcune persone all'interno della sua cerchia ristretta, ma nessuno gli ha creduto: "Mi dicevano 'Ah, quindi canterai l'inno nazionale o dirai la prima cosa che ti viene in mente?'. E io gli dicevo 'No, non canterò nulla'. E loro 'Ah ok, quindi c'è una stanza più piccola dove ti fanno dire qualcosa?'. Lo so, sembrava assurdo."

Iglesias ha fatto il tutto esaurito in entrambi gli spettacoli, durante i quali ha condiviso i dettagli sulla sua crescita nel sud della California e sull'essere un grande fan dei Los Angeles Dodgers. Attualmente è in tournée col suo enorme tour dal titolo Gabriel "Fluffy" Iglesias: Back On Tour, che torna a Los Angeles anche nel 2023 con tre spettacoli all'Agua Caliente Casino a Rancho Mirage dal 4 al 6 maggio.