Gabriel Garko, nella vecchia foto è irriconoscibile: "Avevo 14 anni"

Pubblicare foto di quando si era ragazzi può essere una trappola per attori e modelli. Gabriel Garko non ha paura di esporsi agli haters ed ha fatto vedere ai suoi follower una foto di quando aveva 14 anni, un ragazzino ancora lontano dal modello che sarebbe diventato degli anni Novanta, ma i fan hanno apprezzato

In questi giorni, in cui la casa è diventata il nostro spazio naturale quasi ventiquattro ore al giorno, capita di rovistare in vecchie scatole messe da parte e dimenticate. Gabriel Garko ha deciso di mettere mano alle vecchie foto di quando era un ragazzino. Su Instagram ha pubblicato una di queste con la scritta "Stando a casa... trovi di tutto: foto di quando avevo 14 anni". L'immagine sorridente dell'adolescente Gabriel è ancora ben lontana dal Garko degli anni Novanta, ovvero l'attore e il modello attraente che ha conquistato la celebrità in quel periodo.

I commenti dei follower sono tutti positivi. "Promettevi già bene" si legge subito sotto il post dell'attore e "Bellissimo sempre". Gabriel in questo periodo coinvolge molto i suoi fan, documentando le sue giornate a casa con foto e dirette. A volte scherza con i suoi amici, come è capitato la settimana scorsa con Chiara Giordano, l'ex moglie di Raoul Bova, stuzzicando la fantasia dei follower, sempre a caccia di gossip che coinvolgono il loro beniamino.