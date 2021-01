Gabriel Garko in ospedale: fan preoccupati per la salute dell'attore (FOTO)

Gabriel Garko ha pubblicato sui social alcune foto che lo ritraggono in ospedale, mentre viene sottoposto ad una flebo, provocando così la preoccupazione dei suoi fan.

Una flebo attaccata al braccio è stata sufficiente a provocare la preoccupazione dei numerosi seguaci di Gabriel Garko che questa settimana hanno visualizzato le storie pubblicate su Instagram dall'attore, e quindi le immagini che lo immortalano in ospedale. L'interprete de L'onore e il rispetto deve aver previsto la preoccupazione dei fan e per questo motivo ha rassicurato tutti scrivendo "Oggi flebo, ma va tutto bene". Ricordiamo che Gabriel Garko ha dovuto fare i conti con il Covid mesi fa, per cui è da escludere un collegamento tra la sua recente visita ed il virus. All'epoca del contagio, l'attore spiegò di non percepire sintomi gravi. Una volta guarito, sdrammatizzò dicendo: "Non vedo l'ora di fare un falò con tutte le mascherine".

Risale invece a settembre il coming out di Garko in diretta su Canale 5, in occasione del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per visitare quella che si è rivelata essere una sua finta ex fidanzata, Adua Del Vesco (pseudonimo di Rosalinda Cannavò). Quella volta l'attore ha letto una lettera attraverso la quale ha lasciato emergere tutto il disagio provato nel corso degli anni, quando cioè fingeva di essere ciò che non era. Garko ha parlato di "segreto di Pulcinella", lasciando ben intendere un riferimento alla sua omosessualità mai dichiarata pubblicamente fino a quel momento. "Dario (il suo primo nome, ndr) è un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita", così iniziava la lettera di Garko, che poi proseguiva: "Ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Dopo Sanremo ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. Il mio bambino mi ha tolto la catena. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".