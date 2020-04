Fuori dal coro: Matteo Salvini ospite stasera su Rete 4

Nella nuova puntata di Fuori dal coro, stasera su Rete 4 alle 21:25, Mario Giordano intervista il leader della Lega Matteo Salvini in merito alla situazione politica ed economica nazionale, alla gestione a livello europeo dell'emergenza e al piano su cui il Governo sta ragionando per una ripartenza graduale e responsabile, su cui però gravano ancora molti interrogativi.

Nel corso della puntata, la trasmissione torna ad accendere l'attenzione sugli anziani, protagonisti più a rischio dall'inizio dell'epidemia, con un'inchiesta sui casi di contagio all'interno delle RSA in Italia e in Europa. Interviene sul tema Iva Zanicchi e, in particolare, commenta la proposta di limitazioni di spostamento per gli over 65. E ancora, un'intervista sulla stretta attualità a Vittorio Feltri e con Gianluigi Nuzzi, un'importante focus sui dubbi relativi all'origine del virus: mentre l'intelligence americana esamina la possibilità della nascita del virus in un laboratorio di Wuhan poi accidentalmente fuoriuscito, si chiedono spiegazioni e verità alla Cina.

Torna il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, con il quale si farà un nuovo punto sulla situazione sanitaria e sugli ultimi sviluppi relativi alla ricerca del vaccino e riguardo ai test sierologici per mappare la presenza degli anticorpi da Covid-19 nella popolazione.