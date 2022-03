Fru dei The Jackal, che fisico: le foto "insospettabili" su Instagram

Fru, all'anagrafe, Gianluca Colucci, è uno dei componenti del gruppo napoletano The Jackal: prossimo concorrente di Pechino Express: il comico negli ultimi tempi ha stupito i suoi fan grazie alle insospettabili foto del suo fisico che ha esibito su Instagram, fisico che certamente non corrisponde al "personaggio" che ha inventato.

Stasera, 10 marzo, chi seguirà Pechino Express - La Rotta dei Sultani farà la conoscenza delle dieci coppie che partecipano all'adventure game, una di questa è quella formata da Fru e Aurora Leone. Loro saranno, ovviamente, 'Gli Sciacalli', traduzione in italiano del nome del gruppo comico diventato famoso grazie ai video caricati sull'omonimo canale di YouTube.

Frù, nonostante l'aspetto da nerd, negli ultimi mesi ha sfoggiato un fisico da urlo su Instagram, pubblicando foto a torso nudo che hanno stupito i suoi follower. Gianluca, comunque, non ama prendersi sul serio, e a queste foto hot, ha sempre abbinato una caption divertente o un'altra foto dissacrante.

Una delle prime foto 'sexy' Fru l'ha pubblicata al suo ritorno dai Caraibi, ma solo per lamentarsi della pioggia di Roma. Subito sono arrivati i primi complimenti per Gianluca, un utente gli ha scritto "Non puoi essere così gnocco! Fru fa schifo!"

Prima della foto caraibica ce n'era stata una di profilo, ad un passo della doccia, anche qua il fisico del comico era ben visibile, la posa risaltava i muscoli del bicipite, tanto che qualcuno gli aveva chiesto "ru ma è davvero il tuo fisico??? Non ci credo,dimostracelo!!!!".

Il successo di queste foto, ma anche la voglia di divertirsi con i suoi follower, ha convinto Fru a pubblicare altre foto, in costume.

Scorrendo il suo profilo personale di Instagram si trovano altre foto di Fru davanti allo specchio, "Sex Appeal 2019 vs 2020", si legge in una caption. Anche se in quella dell'anno precedente il comico appare con un rotolo di carta igienica in testa.

Anche nella foto che segue, Fru si trasforma da sexy a spassoso, come un normale dottor Jekyll e signor Hyde della comicità.