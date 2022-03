Frozen: Bambina ucraina canta Let it go in un rifugio e lascia tutti senza parole

Una bambina ucraina ha cantato Let it go di Frozen all'interno di un rifugio lasciando tutti i presenti senza parole e conquistando il web in poche ore.

Una bambina ucraina di nome Amelia, che si trovava in un bunker di Kiev nel momento in cui questo video, ormai divenuto virale, è stato registrato, non sapeva che la sua interpretazione di Let it go di Frozen l'avrebbe portata sugli schermi di tutto il mondo nel giro di poche ore.

Marta Smekhov, l'autrice del filmato, ha spiegato che poco prima della sua incredibile esibizione, lei ed altri adulti avevano provato, senza successo, a distrarre i bambini, che si trovavano nel bunker con le loro famiglie, provando a farli disegnare.

"A me piace cantare", avrebbe improvvisamente esclamato Amelia ammettendo di volersi esibire su un grande palcoscenico un giorno, una volta finita la guerra. La piccola, incoraggiata da Marta, ha quindi provato a cantare "Let It Go", dalla colonna sonora del film Disney Frozen, per tutte le persone presenti nel bunker di Kiev.

"Dalla prima parola pronunciata da Amelia, nel bunker è sceso un completo silenzio", ha scritto la Smekhova nel suo post su Facebook. "Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Nemmeno gli uomini sono riusciti a trattenere le lacrime".