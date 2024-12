From Blood and Ash: la saga di Jennifer L. Armentrout diventa una serie TV

La saga di successo di Jennifer L. Armentrout, From Blood and Ash, è in fase di sviluppo per diventare una serie TV presso Sony.

La serie di libri di Jennifer L. Armentrout, From Blood and Ash (Sangue e cenere), arriverà presto sul piccolo schermo. Sony, infatti, sta sviluppando l'adattamento televisivo della saga, che include anche il bestseller del New York Times From Blood and Ash.

Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto consisterà in una serie continuativa che comprenderà i cinque libri principali della saga (editi in Italia da HarperCollins): From Blood and Ash, A Kingdom of Flesh and Fire, The Crown of Gilded Bones, The War of Two Queens e A Soul of Ash and Blood.

La trama e gli altri successi di Armentrout

La saga segue le vicende di Poppy, la cui vita non è mai stata sotto il suo controllo, poiché è stata scelta fin dalla nascita per inaugurare una nuova era. Ogni cosa le è proibita: nessuno può guardarla, toccarla o rivolgerle la parola. Non è nemmeno libera*di usare il proprio dono. In attesa del giorno della sua Ascensione, Poppy preferirebbe essere con le guardie, a combattere il male che le ha portato via la famiglia, piuttosto che prepararsi a essere giudicata degna dagli dèi. Ma la scelta non è mai stata sua.

Il futuro dell'intero regno poggia sulle spalle di Poppy, anche se lei non ha mai voluto quel fardello. E quando Hawke, una guardia dagli occhi d'oro incaricata di proteggerla e garantire la sua Ascensione, entra nella sua vita, il destino e il dovere si intrecciano con il desiderio e il bisogno. Poppy non rischia solo di perdere il suo cuore e di essere giudicata indegna dagli dèi, ma anche la sua vita, quando ogni filo intriso di sangue che tiene insieme il suo mondo comincia a dipanars

Armentrout è un'autrice bestseller del New York Times che scrive principalmente per il pubblico Young Adult. Oltre alla serie From Blood and Ash, ha creato numerose altre saghe di successo, tra cui Covenant e il suo prequel Titan; Lux e il suo spin-off Origin; The Dark Elements e il suo prequel Harbinger; e la trilogia Wicked. Nel 2015, a Armentrout è stata diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia che l'ha portata a perdere la vista.

Sony ha già avuto successo con l'adattamento di Outlander per Starz, e il franchise proseguirà con il prequel Outlander: Blood of My Blood, che racconterà la storia dei genitori dei protagonisti di Outlander, Claire (Caitríona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan).

L'adattamento di From Blood and Ash potrebbe espandersi in modo simile a Outlander. Il prossimo anno Armentrout pubblicherà un sesto capitolo, The Primal of Blood and Bone, mentre esiste già una serie prequel intitolata Flesh and Fire, composta da quattro volumi: A Shadow in the Ember, A Light in the Flame, A Fire in the Flesh e Born of Blood and Ash.