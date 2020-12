Fred & Ginger: Jamie Bell e Margaret Qualley star del film biografico

Fred & Ginger, nuovo film dedicato all'iconica coppia del mondo dello spettacolo, avrà come protagonisti Jamie Bell e Margaret Qualley.

Il progetto racconterà la storia di Fred Astaire e Ginger Rogers e i due protagonisti saranno coinvolti anche come produttori esecutivi.

Jonathan Entwistle sarà alla regia di Fred & Ginger, progetto che si basa su una sceneggiatura di Arash Amel.

Sul grande schermo si seguirà la vera storia d'amore di Fred Astaire e Ginger Rogers, esaminando cosa ha donato loro determinazione nella carriera e celebrando la magia che esisteva tra loro.

Jamie Bell e Margaret Qualley faranno parte del team di produttori che comprende anche Max Minghella, Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones.

Le due star hanno esperienza nel campo della danza : Bell ha recitato in Billy Elliot, mentre Qualley ha fatto recentemente parte del cast di Fosse/Verdon. Il regista Jonathan Entwistle è conosciuto per il lavoro compiuto sulle serie I Am Not Okay With This e The End of the F***ing World.