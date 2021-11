Chi è il fratello di Gene Gnocchi, Charlie Gnocchi

Il fratello di Gene Gnocchi si chiama Charlie Gnocchi ed è un conduttore radiofonico, personaggio televisivo e pittore italiano, conosciuto principalmente per essere un inviato di Striscia la notizia, con il soprannome "Mister Neuro", che si occupa di intervistare i personaggi politici italiani su ogni forma di spreco di denaro pubblico.

Charlie ha debuttato nel 1992 in coppia con Joe Violanti su Radio 105, nel 1993 i due hanno traslocato su RTL 102.5 con il programma "Alto Godimento" andando in onda fino al 1999; sulla stessa radio, attualmente, il venerdì, sabato e la domenica il fratello di Gene conduce "No problem - W l'Italia" in coppia con Alessandro Greco.

Mister Neuro è anche un pittore sperimentale che spazia dalla pop art all'astrattismo con le opere Pagoghi, Motomoka, Automoka, Le marine di Charlie gnocchi e Le caffè moka. Ha esposto a Torino, Roma, Parma, Pontassieve e Roccastrada ed è recensito dal critico Paolo Fontanesi sul Giornale Off.

Sembra che il fratello di Gene Gnocchi abbia prodotto circa 20000 opere con la tecnica del mocaprint. Charlie, inoltre, ha pubblicato in collaborazione con lo sceneggiatore bolognese Stefano Botta il romanzo Culi e Culatelli, edito da Giorgio Mondadori Editore.