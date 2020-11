Fratelli di Crozza: stasera su NOVE la nuova puntata live

Stasera alle 21:25 sul NOVE nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità.

Fratelli di Crozza torna stasera su Nove, alle 21:25, con una nuova puntata live. Al centro dell'appuntamento con Maurizio Crozza, in questo venerdì 27 novembre 2020, come sempre i fatti di stretta attualità politica e sociale.

I Fratelli di Crozza aumentano a dismisura e raccontano alla perfezione gli italiani e le loro maschere, anche ai tempi del virus. Maurizio Crozza torna ancora una volta con la sua pungente e inconfondibile satira e con la sempre crescente galleria di personaggi. Dopo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, divenuto subito virale in rete, quali maschere porterà sul palco l'artista genovese?

Fratelli di Crozza è visibile anche in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata, ed è disponibile senza pubblicità su Dplay Plus. Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.