Fratelli di Crozza, stasera 5 maggio su NOVE e in streaming su discovery+: anticipazioni della puntata

Stasera 5 maggio ritorna Fratelli di Crozza, il programma in cui i personaggi di Maurizio Crozza mettono in luce la società italiana attraverso una pungente satira.

Il celebre show Fratelli di Crozza torna stasera, 5 maggio, su NOVE in prima serata alle 21:25. Il talentuoso comico genovese Maurizio Crozza intratterrà il pubblico con le sue spassose imitazioni di personaggi sia vecchi che nuovi. Sarà interessante vedere quali eventi attuali del panorama politico e sociale ispireranno le sue performance comiche. Per scoprirlo, non perdere l'appuntamento con lo show acclamato dal pubblico.

I personaggi dei Fratelli di Crozza sono in costante evoluzione e si moltiplicano senza sosta, rappresentando perfettamente gli italiani e le loro maschere.

Il programma sarà disponibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo, Patrizia Sartori.