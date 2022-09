Fratelli di Crozza: la nuova stagione da stasera sul NOVE e in streaming su discovery+

Da stasera sul NOVE torna Fratelli di Crozza con la nuova stagione, che sarà visibile anche in streaming su discovery+.

Torna stasera sul NOVE in prima serata Fratelli di Crozza con la nuova stagione, dopo il successo registrato dall'ultima stagione (con picchi d'ascolto oltre 1,6 milioni di telespettatori e il 6,9% di share).

Dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, Maurizio Crozza, a due giorni dalle elezioni politiche, torna con la pungente e inconfondibile satira . Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Re Carlo III, alle prese con le "reali" difficoltà della vita quotidiana con al suo fianco la Regina Consorte Camilla, passando per il premio Nobel Giorgio Parisi, che insegna agli italiani come risparmiare il gas cuocendo la pasta, fino ad arrivare a due personaggi chiave della scena politica italiana entrambi indaffarati con la campagna elettorale, Giorgia Meloni e Enrico Letta, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.