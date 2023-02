Fratelli di Crozza, anticipazioni puntata del 24 febbraio, stasera su NOVE e in streaming su DISCOVERY

Torna stasera 24 febbraio su NOVE, in prima serata, Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza ci riproporrà le sue imitazioni irresistibili, quali personaggi vecchi e nuovi il comico genovese riproporrà? Quali fatti di attualità politica e sociale della settimana l'avranno ispirato? Lo scopriremo stasera vedendolo salire sul palco dell'acclamatissimo programma.

Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Padrino che commenta l'arresto di Matteo Messina Denaro, passando per il Ministro per la Giustizia Carlo Nordio e il Presidente ucraino Zelensky, fino ad arrivare al candidato alla segreteria del PD Stefano Bonaccini e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

Fratelli di Crozza: il video di Zelensky che non vedremo a Sanremo 2023

Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.