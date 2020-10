Fratelli di Crozza 2020: la nuova puntata stasera su Nove

Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza 2020 anche stasera in prima serata sul Nove, dopo il record di ascolti registrato durante l'ultima puntata.

Dopo il successo di ascolti dell'ultima puntata (5,4% di share e oltre 1,2 milioni di telespettatori), nuovo appuntamento live. Per scoprire quali sono i personaggi che saliranno sul palco e quali i fatti d'attualità che hanno ispirato Maurizio Crozza, l'appuntamento è per venerdì 2 ottobre alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su DPLAY.

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.