Fratelli di Crozza 2019: la seconda puntata stasera su Nove!

Secondo appuntamento con Fratelli di Crozza 2019, in onda stasera su NOVE, (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) in prima serata, alle 21:25, e in diretta dagli studi di Milano.

Al centro della puntata di Fratelli di Crozza 2019, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. Fratelli di Crozza è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le parodie proposte nella scorsa puntata: Calenda, il ministro che "piaciucchia"; Thar, il super eroe bloccato dalla burocrazia; Berlusconi, tra micro pisolini e Formigoni; l'imprenditore e opinionista Forchielli, con i suoi commenti sul futuro dei ragazzi italiani.

La prima puntata del programma con Maurizio Crozza ha ottenuto il 4,8% di share e 1,2 milioni di telespettatori.

#CrozzaCalenda piacicchia, ci sembra non ci siano dubbi! ⁰Venerdì alle 21.25 torna live #FratelliDiCrozza, sempre sul @nove pic.twitter.com/IX34itsBol — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) February 27, 2019

Fratelli di Crozza 2019 è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.