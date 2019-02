Fratelli di Crozza 2019: il comico torna stasera su Nove!

Dopo il successo di ascolti registrato con l'ultima stagione, Fratelli di Crozza 2019 e Maurizio Crozza tornano in prima serata e in diretta dagli studi di Milano, da stasera sul NOVE alle 21:25 (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando).

Al centro della prima puntata, come sempre, la stretta attualità politica e sociale. Dopo i nuovi personaggi di Maurizio Crozza anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete: da Carlo Calenda e il suo progetto "Siamo Europei", al profeta del talk show Alberto Forchielli fino alla 'psicobanalisi' di Massimo Recalcati, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?

Fratelli di Crozza sarà visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand dal giorno dopo, mentre ogni singolo sketch estratto dallo show e contenuti inediti saranno raccolti tutti in una sezione speciale completamente dedicata a Fratelli di Crozza.