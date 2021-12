Frank Sinatra: la sua vita diventerà una serie scritta e diretta da Bill Condon

La vita e la carriera di Frank Sinatra saranno raccontate in una nuova serie tv scritta, diretta e prodotta da Bill Condon.

Il progetto potrà sfruttare il catalogo musicale dell'artista e vede coinvolta nel team della produzione anche Tina Sinatra, la figlia dell'icona della musica.

Il progetto dedicato a Frank Sinatra sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Lionsgate Television e Universal Music Group. La serie è particolarmente ambita tra le emittenti e le piattaforme di streaming che stanno cercando di ottenerne i diritti.

Bill Condon sarà il regista e lo sceneggiatore del pilot, oltre a essere coinvolto come showrunner della serie.

Il progetto viene descritto come la serie-biografia definitiva sulla vita del cantante, attore, produttore e celebrità e potrà contare sulle performance e sui brani dell'artista. Polygram Television si occuperà dello show proseguendo l'impegno nel realizzare contenuti originali legati agli artisti, alla musica e alle etichette di proprietà di UMG, tra cui appunto l'intera discografia di Sinatra.

Gli episodi racconteranno quindi le origini di Frank, figlio di una coppia di immigrati italiani che viveva nel New Jersey, la sua carriera come attore, le amicizie che hanno portato alla formazione del Rat Pack, gli amori con star come Ava Gardner, Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe e Angie Dickinson. Sul piccolo schermo spazio anche alle indagini riguardanti i suoi potenziali legami con la mafia.