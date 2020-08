Frank Ocean: suo fratello è morto in un incidente d'auto, aveva 18 anni

Il fratello di Frank Ocean, Ryan Breaux è morto in un violento incidente stradale in California: aveva 18 anni e il cantante gli aveva dedicato il brano Orion.

Il cantante Frank Ocean è in lutto per la morte del fratello di 18 anni. Secondo alcuni portali americani Ryan Breaux è morto in un incidente automobilistico in California. Il cantante aveva dedicato al fratello minore la canzone Orion.

Ryan Breaux, fratello minore di Frank Ocean, è morto in un incidente stradale poco dopo la mezzanotte di domenica 2 agosto, ABC7 ha raccontato la dinamica dell'incidente avvenuto a Thousand Oaks, un popoloso centro abitato situato nella contea di Ventura in California. Secondo le prime informazioni l'auto è uscita dalla carreggiata per scontrarsi contro un albero e l'impatto è stato talmente violento che la macchina si è spezzata a metà prendendo fuoco. I due passeggeri sono stati travolti dalle fiamme e dichiarati morti sul posto.

Frank Ocean, uno degli artisti più famosi del R'n'B american contemporaneo, era legatissimo al fratello tanto da dedicargli il suo brano Orion, una canzone in cui la star dice al fratello di amare la vita e non sprecare i giorni della sua gioventù, perché perché sono quelli migliori: "Ricordo quando sei nato, quanto ero felice. Se non fosse andato come avevo pianificato, almeno avresti raddoppiato le mie possibilità. Ma prometti al tuo fratello maggiore una cosa, che non perderai tempo, non perderai tempo, non perderai tempo, non perderai tempo, non sprecarlo".

Frank Ocean e la sua famiglia avevano lasciato New Orleans dopo l'uragano Katrina. L'artista ha scritto brani per cantanti come Justin Bieber, John Legend, Brandy e Beyoncé ed è stato tra i primi artisti hip-hop/R&B a dire pubblicamente che aveva avuto una relazione omosessuale. Frank ed il suo entourage non hanno rilasciato nessuna dichiarazione sulla tragedia che ha sconvolto la famiglia.