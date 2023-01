Frank Galati: è morto a 79 anni il regista di Ragtime e Furore

Frank Galati, regista di Lo zoo di vetro e Ragtime per Broadway, vincitore di due Tony Award, è morto nella notte di lunedì 2 gennaio 2023.

L'artista aveva 79 anni e, per ora, la causa della morte non è stata rivelata.

Frank Galati, che è stato direttore associato del famoso Goodman Theatre di Chicago dal 1986 al 2008, e membro della Steppenwolf Theatre Company dal 1985, è stato candidato all'Oscar, insieme al co-sceneggiatore Lawrence Kasdan, per l'adattamento della sceneggiatura del 1988 del romanzo di Anne Tyler, Turista per caso.

L'adattamento teatrale di Galati del 1990 di Furore di John Steinbeck, ha portato alla vittoria del Tony Award per la miglior opera teatrale. Il regista e sceneggiatore statunitense, ha anche vinto il premio, quello stesso anno, per la miglior regia.

Nel 1998, Galati ha diretto l'adattamento musicale tratto dall'omonimo romanzo di E. L. Doctorow, Ragtime, ottenendo una seconda nomination ai Tony per la migliore regia. Il musical, con un libro di Terrence McNally, musica di Stephen Flaherty e testi di Lynn Ahrens, comprendeva un cast che includeva Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Marin Mazzie e Mark Jacoby.

Più recentemente, ha lavorato come collaboratore artistico all'Asolo Repertory Theatre di Sarasota, in Florida, dove ha diretto, tra le altre produzioni, il musical Knoxville del 2022, un adattamento del romanzo vincitore del Premio Pulitzer di James Agee, A Death in the Family, che ha riunito il regista con il paroliere Ahrens e il compositore Flaherty.

Frank Galati è stato inserito nella Theatre Hall of Fame di Broadway nel 2022.