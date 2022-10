Franco Gatti è morto a 80 anni, addio al cantante dei Ricchi e Poveri

E' morto Franco Gatti, apprezzato e conosciuto membro dei Ricchi e Poveri, l'artista aveva 80 anni.

La notizia è stata data dalla sua famiglia e dai suoi amici e colleghi con cui ha condiviso il palcoscenico per molti anni.

Franco Gatti si era allontanato dal gruppo dei Ricchi e Poveri nel 2021, dopo una reunion che aveva permesso ai fan di rivedere il quartetto completo composto anche da Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena.

Il cantante, nel 2016, aveva deciso di dedicarsi alla famiglia, colpita dal terribile lutto legato alla morte del figlio Alessio.

La moglie, la figlia e i Ricchi e Poveri, hanno ora dichiarato: "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco".

Gatti ha fatto parte del quartetto dal 1967, anno della fondazione del progetto musicale, contribuendo all'incredibile successo ottenuto con brani come La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Se mi innamoro e Mamma Maria.

Il nome del gruppo era stato coniato da Franco Califano perché aveva sostenuto fossero "ricchi di idee, ma poveri di soldi. Nel 2020 i Ricchi e Poveri si erano riuniti in occasione del Festival di Sanremo salendo sul palco con la formazione originale per la prima volta dal 1981. L'esibizione aveva poi dato vita ad alcune ospitate in televisione, ma l'arrivo del COVID aveva quindi spinto Franco Gatti a ritirarsi di nuovo a vita privata.