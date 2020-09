Francia-Croazia di UEFA Nations League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 20:45 va in scena Francia-Croazia, secondo turno della seconda edizione della UEFA Nations League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Francia-Croazia va in scena stasera alle 20:45, secondo turno della seconda edizione della UEFA Nations League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a Mediaset: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Stasera si gioca Francia-Croazia, secondo turno della seconda edizione della UEFA Nation, ribattezzata la Champions delle nazioni, che mette in palio, oltre al titolo di campione della UEFA Nations League, due posti per i playoff del Mondiale 2022 in Qatar. Le due squadre sono state le finaliste degli ultimi mondiali, nel primo turno la Francia ha battuto la Svezia per 1-0, mentre i croati sono stati sconfitti dal Portogallo per 4-1.

La competizione si svolge ogni due anni e coinvolge tutte le 55 nazionali membri della UEFA, divise in quattro leghe, A, B, C e D. Le prime tre (A, B e C) hanno un organico di 16 squadre suddivise in quattro gruppi da quattro, mentre Lega D vede sette squadre, suddivise in due gironi, uno da quattro ed uno da tre.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Francia-Croazia in chiaro su Italia 1 in diretta e in HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 20:45. La Telecronaca sarà di Massimo Callegari mentre il commento tecnico sarà di Aldo Serena. A seguire Pressing Nations League con tutti i gol della serata.

Dove vederla in streaming

Francia-Croazia può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer, sul tablet e sullo smartphone grazie a Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset.