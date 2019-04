Francesco Totti, Un Capitano: arriva la serie TV sul calciatore?

Wildside sta per produrre una nuova serie tv su Francesco Totti, basata sulla sua autobiografia Un capitano, che racconta l'infanzia e la nascita del mito.

La vita di Francesco Totti diventerà una serie tv? A quanto pare l'autobiografia Un capitano sarà trasformata in un soggetto per un progetto televisivo prodotto da Wildside.

Il quotidiano Il Romanista ha riportato la notizia che proprio la casa di produzione abbia ottenuto i diritti del romanzo scritto da Francesco Totti insieme a Paolo Condò. Un capitano parte dall'infanzia del campione in via Vetulonia, nella capitale italiana, fino ad arrivare alla serie A - ottenuta già a sedici anni - alle nozze con Ilary Blasi, al celebre mondiale del 2006 fino al ritiro che ha segnato la fine di un'epoca incredibile per i suoi tifosi.

Il progetto è ancora alle fasi iniziali, ma sempre secondo il Romanista, sia Sky sia Amazon sono interessato a ottenere i diritti per la distribuzione in Italia. I fan si stanno chiedendo se quella che vedremo sarà una serie tv di fiction o se sarà invece una docu-serie incentrata sul vero Francesco Totti, che magari si mette a nudo di fronte alle telecamere.

Wildside si sta tuffando spesso nelle serie tv, basta pensare al prossimo arrivo di The New Pope, il sequel di The Young Pope di Paolo Sorrentino, che continuerà a raccontare gli eventi subito successivi alla prima stagione. Nel cast Jude Law e John Malkovich, che sarà il nuovo pontefice.