Francesco Chiofalo il trapianto di barba svelato in un video: "sono cambiato in peggio"

Francesco Chiofalo si è sottoposto a un intervento di chirurgia estetica per il trapianto della barba: l'ex concorrente di Temptation Island 4 si è mostrato in un video sui social con il volto gonfio scioccando i suoi fan "sono cambiato in peggio" ha ammesso nel video pubblicato su Instagram

Francesco Chiofalo aveva annunciato su Instagram che per alcuni giorni sarebbe sparito dai social perché doveva sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, senza specificare di cosa si trattasse. Il "lenticchio" di Temptation Island 4 nel gennaio del 2019 si era sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale benigna, l'operazione andò bene ma l'intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposto in Turchia, naturalmente molto meno importante del precedente, sembra non essere andato altrettanto bene.

L'ex di Selvaggia Roma è apparso con la testa fasciata e sporca di sangue, probabilmente perché i bulbi piliferi utili per il trapianto sono stati prelevati da dietro la testa e trapiantati sulla parte inferiore del volto. Il viso di Francesco è tumefatto e il risultato non ha soddisfatto Chiofalo, volato fino a Istanbul per appagare il suo desiderio di avere una barba virile. "Penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per come sono cambiato in peggio - ha detto il personal trainer nelle storie - ma lo accetto perché questo intervento l'ho voluto fare io e non mi devo vergognare di niente. Io non avevo la barba come tutti gli altri, ce l'avevano pure i peggio co...ni e io no e la volevo. Così me la sono fatta trapiantare. Non averla mi faceva stare male, come ce l'hanno tutti gli altri maschi anche io la volevo".

Nel video Francesco racconta che il volto piano piano si sgonfierà e i risultati si cominceranno a vedere a breve: "Dovrò stare così un po' di tempo, lo accetto, anche perché questo intervento l'ho voluto fare io ed era giusto che facessi vedere il mio volto a tutti. Anche perché non mi devo vergognare di niente perché è una situazione provvisoria, ho aspettato un po' di giorni e non ve l'ho fatto vedere subito perché era troppo impressionante".

Le risposte arrivate degli utenti del social sono state quasi tutte contrarie all'intervento, anche da persone che lo seguono con simpatia: "Ma chi te l'ha fatto fare!!! Soffrire così per la barba, ma dai 'a Francè! Io ti seguo e mi fai spesso sorridere ma sta cazzata te la potevi risparmia'" mentre qualcuno gli ha consigliato un altro tipo d'intervento chirurgico: "Era meglio un trapianto di neuroni".