FORWARD: al via le iscrizioni per il corso di formazione professionale per produttori cinematografici

La Trentino Film Commission conferma ancora una volta il suo impegno nella formazione di figure professionali del mondo cinematografico: sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione di FORWARD, il laboratorio di formazione e mentoring professionale per produttori cinematografici, che si terrà da martedì 3 a sabato 7 maggio 2022 dalle 9.00 alle 18.30 a Trento.

Partner del progetto: Trento Film Festival e Re-ACT (Regional Audiovisual Cooperation and Training).

FORWARD è dedicato a produttori emergenti il cui intento sia quello di consolidare le proprie competenze nello sviluppo di un progetto audiovisivo. Il laboratorio permette di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, e di stimolare opportunità di co-produzione in ottica regionale, nazionale ed internazionale.

I 12 produttori selezionati parteciperanno a 5 giorni di workshop in presenza (3 - 7 maggio), coordinati e condotti dalle produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante).

Il workshop si articolerà attraverso focus specifici e sessioni plenarie, percorrendo una panoramica sulla figura e il ruolo del produttore dallo sviluppo alla distribuzione, e toccherà temi quali:

L'apporto creativo del produttore nello sviluppo dei progetti; La diversificazione della tipologia dei progetti; La composizione del team creativo; L'individuazione delle storie; I diversi ruoli nello sviluppo; Il rapporto tra produttore e finanziatori; La coproduzione; Il budget di sviluppo, il budget di produzione e il piano finanziario; Strategie di finanziamento.

Sono previste tre masterclass di approfondimento che si concentreranno inoltre sul tax credit, sulla gestione dei diritti e sul ruolo delle film commission e dei Fondi regionali all'interno del processo di produzione.

Sarà possibile inviare la propria candidatura entro le ore 12:00 di lunedì 4 aprile 2022 inviando all'email forward@trentinofilmcommission.it i materiali indicati sul sito www.trentinofilmcommission.it/it/forward in un unico pdf di max 10Mb. In caso di selezione, ogni produttore dovrà versare una quota di partecipazione di 300 euro + IVA.

Il workshop si svolgerà in presenza, in uno spazio idoneo a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza rispetto alla situazione di emergenza sanitaria. Ai partecipanti potrà essere richiesto il green pass o altra attestazione utile a garantire la sicurezza nello svolgimento del workshop.