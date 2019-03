Formula 1: Drive to Survive, su Netflix in streaming da oggi!

A marzo il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Formula 1: Drive to Survive, la nuova docuserie originale che racconta i retroscena, i segreti e le tensioni del mondo della F1.

Lo spettacolo ha sempre attinto dagli extreme sports, portando su pellicola o in televisione storie di coraggio e rivalsa, di rivincita e di vittoria, magari sospese nel vuoto, al volante di qualche bolide oppure cavalcando l'onda più alta della California. Da oggi su Netflix arriva Formula 1: Drive to Survive, la nuova docuserie sulle macchine ad alta velocità più amate dal pubblico. Una troupe di Netflix è stata presente in tutti i Grand Prix del 2018 per catturare immagini e dietro le quinte delle gare. Lo show sarà composto da dieci episodi, che hanno reso entusiasta il direttore del reparto media della F1 Ian Holmes:

"Ora che stiamo entrando in una nuova generazione di Formula 1, siamo davvero emozionati di annunciare la nuova docuserie Formula 1: Drive to Survive. Questo show unico racconta veramente il nostro sport e ci aiuta a raccontare le storie mai narrate, dentro e fuori dai circuiti. La collaborazione con Netflix per creare dei contenuti originali ci ha messi in prima linea nel diventare un vero e proprio brand del mondo dell'entertainment, per attirare nuovi fan."

È la prima volta che la Formula 1 sbarca su Netflix con un prodotto originale interamente dedicato alle sue vicende, ma il gigante dello streaming aveva già ospitato in passato il documentario sui quarant'anni della Williams.

Formula 1: Drive to Survive è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.