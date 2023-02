Formula 1: Drive to Survive 5, su Netflix in streaming da oggi

Dal 24 febbraio 2023 ritorna Formula 1: Drive to Survive su Netflix: disponibile in streaming la quinta stagione della docuserie che svela segreti e motori.

Questa nuova stagione offrirà agli appassionati un ulteriore accesso esclusivo dietro le quinte per mostrare da vicino come i piloti e le squadre si preparano a competere nel campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2022. La serie offrirà immagini inedite e interviste ai più grandi nomi dello sport. I produttori esecutivi di Formula 1: Drive to Survive sono il premio Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Un po' di curiosità: Max Verstappen, il famoso driver F1, è apparso solamente nella prima stagione, dopo aver dichiarato in diverse interviste che avrebbe evitato di partecipare alle successive poiché le sue parole sono state usate scorrettamente e il montaggio ha accentuato ogni tipo di rivalità rispetto alla realtà dei fatti. All'annuncio della primissima stagione le case Mercedes e Ferrari si sono rifiutate di partecipare al progetto, anche se entrambe poi hanno fatto parte della narrazione, dalla seconda stagione in poi.