Chi è la compagna di Flavio Insinna, Adriana Riccio

Adriana Riccio è ufficialmente la nuova fidanzata di Flavio Insinna, i due si sono conosciuti nel 2016 tra i corridoi di Affari Tuoi, gioco televisivo che Flavio ha condotto fino al 2017. L'amore con la ex concorrente, che partecipò in rappresentanza del Veneto e vinse 36.000 euro, è sbocciato immediatamente secondo alcune indiscrezioni.

Secondo amici e conoscenti, la coppia si amava dal 2016, ma solo nel 2018 ha deciso di comunicarlo al mondo per poi tornare a vivere con la riservatezza che li ha sempre contraddistinti. Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che la compagna di Flavio è una campionessa di arti marziali, istruttrice di boxe e taekwondo e che, durante la sua carriera, ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali.

Flavio Insinna nella miniserie Eroi per caso

Adriana è nata nel 1978, dunque ha 43 anni e 13 in meno rispetto al presentatore televisivo. A proposito della Riccio, Insinna ha dichiarato: "Se vi dicessi di come la mia vita ha ritrovato dei sorrisi...".

Flavio Insinna, prima di conoscere Adriana, era stato fidanzato per molto tempo con l'autrice tv Mariagrazia Dragani. I due si sarebbero anche dovuti sposare ma misteriosamente hanno deciso di mettere fine alla loro relazione, senza spiegarne i motivi. Il conduttore a questo proposito dichiarò: "Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l'occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato."