Flashmob in Italia del 16 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

L'Italia continua a combattere il Coronavirus organizzando Flashmob sui balconi. Oggi dai social è partito un nuovo appuntamento: l'orario è alle ore 18.00 e la canzone di oggi è Nel blu dipinto di blu, una delle canzoni italiane più conosciute e cantate nel mondo. Ecco il testo della canzone:

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle

Volare oh, oh Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

E continuo a volare felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu

La tua voce è una musica dolce che suona per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù Con te

Dopo i video diventati virali in tutto il mondo partiti da Napoli e Siena, l'appuntamento con i flashmob in Italia, durante la quarantena, è diventato ormai quotidiano. Ieri gli italiani hanno illuminato le loro affacciate alle 21,00.

La canzone del flashmob di oggi, Nel blu dipinto di blu, è stata presentata nel lontano 1958 al festival di Sanremo da Domenico Modugno in coppia con Johnny Dorelli. La canzone vinse la kermesse canora e in breve divenne molto nota in tutto il mondo. Conosciuto anche come 'Volare' - entrambi i titoli sono stati depositati alla SIAE - il brano vinse 3 dischi d'oro, 2 Grammy Awards, si classificò terzo all'Eurovision Song Contest ed ha venduto circa 22 milioni di copie in tutto il mondo.