Flashmob in Italia del 22 marzo contro il Coronavirus: canzone e orario

Oggi 22 marzo è previsto un nuovo flashmob in Italia: si canta fuori dai balconi come resistenza al Coronavirus: ecco l'orario e la canzone di oggi.

L'Italia anche oggi si dà appuntamento per un nuovo del Flashmob fuori dai balconi e dalle finestre: L'orario è alle 18:00, la canzone è Ciao Mamma. Un modo per sentirsi vicini ed allo stesso tempo rispettare rigorosamente il divieto di uscire che siamo chiamati a rispettare per evitare la diffusione del Coronavirus.

Ecco il testo del brano:

Che bello è, quando c'è tanta gente e la musica, la musica ci fa star bene è una libidine è una rivoluzione quando ci si può parlare, con una canzone che bello è, quando lo stadio è pieno e la musica, la musica riempie il cielo è una libidine è una rivoluzione è una libidine è una rivoluzione ciao mamma guarda come mi diverto ciao mamma guarda come mi diverto

ciao mamma guarda come mi diverto ciao mamma guarda come mi diverto alee ooh - alee ooh alee ooh - alee ooh e quando tramonterà, il sole sopra la città un'anima sola, un corpo unico è una libidine è una rivoluzione è una libidine è una rivoluzione ciao mamma guarda come mi diverto ciao mamma guarda come mi diverto

ciao mamma guarda come mi diverto ciao mamma guarda come mi diverto alee ooh - alee ooh alee ooh - alee ooh

(finale coro)

Che bello è, quando c'è tanta gente e la musica, la musica ci fa star bene che bello è quando lo stadio è pieno e la musica, la musica riempie il cielo è una libidine è una rivoluzione è una libidine è una rivoluzione ciao mamma guarda come mi diverto

ciao mamma guarda come mi diverto..

La canzone del flashmob di oggi, Ciao Mamma, è stata pubblicata nel 1991 nell'album Giovani Jovanotti. Il 45 giri fu il primo estratto dello stesso album e fu poi distribuito nuovamente nel 1995 per la raccolta 1990-1995. Nel cinema lo ritroviamo come Colonna sonora del film Cucciolo di Neri Parenti nel 1998.