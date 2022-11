First Love, su Netflix in streaming da oggi

First Love, la serie tv asiatica ispirata alle canzoni di Utada Hikaru, sbarca su Netflix in streaming da oggi 24 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

First Love, la serie tv asiatica ispirata alle canzoni di Utada Hikaru, sbarca su Netflix in streaming da oggi 24 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

First Love è una storia d'amore che attraversa più generazioni ispirata alle emblematiche canzoni "First Love" e "Hatsukoi" di Hikaru Utada, una delle artiste giapponesi più di successo nella storia della musica, sposata fino a qualche anno fa con un italiano. Nella serie tv due adolescenti si innamorano per la prima volta alla fine degli anni '90. Vent'anni dopo uno sta per fidanzarsi mentre l'altra è divorziata e ha un figlio adolescente alle prese con il primo amore...

Hikari Mitsushima, acclamata per le sue interpretazioni sottili ma audaci, interpreterà Yae Noguchi, un'aspirante assistente di volo che scopre che il destino ha altri piani per lei quando viene colpita da un tragico incidente mentre sta realizzando i suoi sogni. Takeru Satoh, che ha dimostrato un'enorme varietà di interpretazioni che vanno dall'azione al romanticismo, interpreterà il serio Harumichi Namiki, che un tempo era un pilota per le forze di autodifesa, ma non persegue più quel percorso di carriera.