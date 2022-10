Fiorentina-Basaksehir: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League

Fiorentina-Basaksehir è la partita valida per la Conference League 2022/2023 che si gioca stasera a Firenze: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Fiorentina-Basaksehir è la partita in programma stasera 27 ottobre alle 18:45, quinto turno, secondo di ritorno, della fase a gironi della Conference League 2022/2023. La squadra viola, vincendo stasera, agguanterebbe il primo posto in classifica affiancando la squadra turca.

Fiorentina-Basaksehirin Televisione

Fiorentina-Basaksehir sarà trasmessa in televisione in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). La partita si gioca nella cornice dello Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d'inizio è previsto per le 18:45.

Hearts-Fiorentina in Straming

Fiorentina-Basaksehir sarà trasmessa su DAZN. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

I telecronisti di Sky saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi. Su Dazn la partita sarà raccontata da Perluigi Pardo, al suo fianco ci sarà Manuel Pasqual

Classifica del Gruppo A

Basaksehir Punti 10, Fiorentina Punti 7, Hearts Punti 3, RFS Punti 2

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouamé.

BASAKSEHIR: Sengezer; Calcara, Tekdemir, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Choular.