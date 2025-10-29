Fiorella Mannoia, Noemi e le star di Amici per Venart Together, l'evento romano di arte e solidarietà

A novembre all'Atlantico Live di Roma una serata evento tra musica, cinema e solidarietà a cui sarà presente anche Movieplayer.it come media partner: da Fiorella Mannoia a Sarah Toscano, ecco tutti gli ospiti

Roma accoglierà a novembre uno degli eventi benefici più significativi dell'anno: il Venart Together, un grande concerto, in programma venerdì 7 novembre 2025 presso l'Atlantico Live, che riunirà un cast stellare del mondo della musica e del cinema italiano in nome della solidarietà.

L'iniziativa, organizzata dall'attore Fabius de Vivo (fondatore di VENART - Arte nelle vene), con la collaborazione del regista Gianluca Manzetti, ha come obiettivo raccogliere fondi interamente devoluti a due importanti onlus: Every Child is My Child e Medici senza frontiere. La serata, condotta da Fabius De Vivo e Mariasole Pollio, vedrà anche Movieplayer.it tra i media partner.

Gli ospiti di Venart Together, da Fiorella Mannoia a Sarah Toscano

L'impegno degli artisti in campo è il cuore pulsante di Venart Together. La lista degli ospiti, provenienti dal mondo della musica e del cinema, copre diverse generazioni e generi.

Ci saranno Fiorella Mannoia, Noemi, Carl Brave e Ditonellapiaga. Molti anche i protagonisti direttamente dal mondo di Amici di Maria de Filippi, come Sarah Toscano, Petit, AKA7EVEN, LDA, Nicolò Filippucci e Tancredi.

Saliranno sul palco anche l'attrice Celeste Dalla Porta, i conduttori Fabius De Vivo e Mariasole Pollio, e l'attore Marco Leonardi.

Il sostegno alle onlus Every Child Is My Child e Medici Senza Frontiere

L'obiettivo primario dell'evento è la beneficenza. L'intero ricavato del Venart Together, al netto delle spese vive, sarà devoluto in parti uguali alle onlus Every Child Is My Child ETS e Medici Senza Frontiere.

La presenza in sala di Anna Foglietta, Presidente di Every Child Is My Child, e la testimonianza diretta di Martina Marchiò, infermiera e responsabile medica di Medici Senza Frontiere a Gaza, sono il valore aggiunto della serata.

Come acquistare i biglietti del Venart Together

Per tutti coloro che desiderano prendere parte a questa serata di arte e impegno, l'appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre 2025 a Roma presso l'Atlantico Live, in viale dell'Oceano Atlantico, 271 D. Per registrarsi e assicurarsi un posto, è sufficiente seguire il link disponibile nella bio del profilo Instagram ufficiale @venart.roma.