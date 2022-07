Filmakers-for-Ukraine: proiezioni di beneficenza on line a supporto dei registi ucraini

FILMMAKERS-FOR-UKRAINE presenta una serie di proiezioni di beneficenza disponibili online. A partire da giovedì 14 luglio, sarà possibile visionare lungometraggi, documentari e cortometraggi diretti da registi ucraini e/o dedicati all'Ucraina. Ulteriori titoli verranno inclusi nel programma ogni settimana. Le proiezioni di beneficenza online sono state create al fine di sostenere l'industria cinematografica ucraina, e allo scopo di incoraggiare la comunità internazionale di cinefili a scoprire la storia dell'Ucraina e del suo popolo attraverso il cinema.

Le proiezioni sono il risultato di mesi di intenso lavoro da parte di FILMMAKERS-FOR-UKRAINE, la piattaforma creata da CREW UNITED. Un progetto avviato sin dai primi giorni dell'invasione russa insieme agli sforzi di un gruppo di volontari provenienti da ogni parte di Europa che - in collaborazione con associazioni di professionisti, istituzioni e lavoratori dell'industria cinematografica - hanno contribuito a fornire supporto agli ucraini in stato di emergenza, attraverso la diffusione di informazioni utili e aiuti. Il progetto ha, infatti, dato loro un concreto sostegno in quanto a ricerca di alloggio, lavoro e mezzi necessari per la vita quotidiana.

LA "CALL TO ACTION"

Sin dai primi giorni di aprile, mentre le bombe continuavano a colpire l'Ucraina, FILMMAKERS-FOR-UKRAINE ha rivolto un appello ai registi ucraini, chiedendo di inviare i loro film allo scopo di proiezioni di beneficenza. Un invito esteso anche alle case di produzioni internazionali, interessate a offrire film sull'Ucraina. I fondi raccolti attraverso le proiezioni saranno destinati ai cineasti ucraini che vivono in circostanze drammatiche al fine di fornire loro un aiuto concreto.

Le proiezioni sono disponibili grazie alla collaborazione tra FILMMAKERS-FOR-UKRAINE e il loro partner PANTAFLIX, piattaforma on demand con sede in Germania, composta da un gruppo internazionale e operativa a livello globale. Sin dal 2016 PANTAFLIX ha collaborato con diversi festival internazionali, inclusi il DOK.fest Munich e il Filmfest Oldenburg.

Tutti i fondi saranno raccolti dalla nuova ONG, "FILMMAKERS-FOR-REFUGEES". Un comitato composto da professionisti del cinema internazionale gestirà tutte le donazioni da destinare all'industria cinematografica ucraina e ai suoi bisogni.

L'iniziativa viene inaugurata con il pieno supporto della regista Agnieszka Holland: "Vogliamo capire cosa sta succedendo in Ucraina, e l'aiuto del cinema è fondamentale perché apre le porte a una conoscenza più profonda e a una vera esperienza emotiva" - dichiara Holland - "Guardare questi film grazie alle proiezioni di beneficenza su FILMMAKERS-FOR-UKRAINE è un vantaggio per tutti: potrete guardare film bellissimi e allo stesso tempo supportare i professionisti del cinema ucraino. Loro hanno bisogno di essere notati, sostenuti. E hanno bisogno dell'opportunità di continuare il loro lavoro".

Una Q&A virtuale con Simon Lereng Wilmont è disponibile sul sito. Il regista danese - il cui documentario pluripremiato THE DISTANT BARKING OF DOGS apre la selezione - parla della realizzazione del suo film in Ucraina e di quanto sia prioritario continuare a raccontare storie in nazioni colpite dalla guerra.

Una prima selezione di titoli disponibili su FILMMAKERS-FOR-UKRAINE include film di registi già conosciuti, ma anche nuove scoperte e titoli internazionali che mostrano l'Ucraina dal punto di vista di chi non ne fa parte.

• THE DISTANT BARKING OF DOGS (2017), diretto da Simon Lereng Wilmont - Film d'apertura (per gentile concessione di CINEPHIL International Sales, la produttrice Monica Hellström e FINAL CUT FOR REAL)

• NOT NOW (2020), cortometraggio diretto da Andrew Liulko (per gentile concessione di Andrew Liulko)

• THE FORGOTTEN (2019), diretto da Daria Onyshchenko (per gentile concessione di Wide Management, la produttrice Claudia Lehmann e la regista Daria Onyshchenko)

• FALLING (2017), diretto da Marina Stepanska (per gentile concessione di TVCO International Sales)

• THE RAIN PROJECT (2016), un cortometraggio documentario diretto da Oleg Chorny (per gentile concessione di Oleg Chorny)

• MR PILIPENKO AND HIS SUBMARINE (2006), diretto da Jan Hinrik Drevs e René Harder (per gentile concessione di nonfictionplanet film & television GmbH, e il produttore Jens Fintelmann)