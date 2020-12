Film Pop Anni '80: in libreria e negli store online il libro di Simone Stefanini e Matteo Marino

Dalle avventure vissute con i Goonies al mondo salvato insieme ai Ghostbusters, e ancora il volo su Falkor, il ballo estivo con Baby, i pugni di Rocky e i viaggi nel tempo con Marty McFly? Film Pop Anni '80, libro di Simone Stefanini e Matteo Marino disponibile in libreria e negli store online, compie un viaggio nell'immaginario collettivo che ha segnato un'epoca.

I film pop degli anni '80 sono legati ai ricordi, a una stagione irripetibile della vita. Ma quei film con i quali siamo cresciuti non hanno a che fare solo con la nostalgia: hanno colonizzato l'immaginario contemporaneo. Il critico cinematografico Matteo Marino e il giornalista e critico musicale Simone Stefanini prendono in esame 28 film pop + 1 (il +1 è una sorpresa, da aprire solo la vigilia di Natale) e, alla guida della DeLorean, tornano bambini, in sala, coi popcorn in mano. Ma si metto-no anche nei panni di chi vede quei classici con gli occhi di oggi, magari per la prima volta o all'ennesimo rewatch.

I film anni '80 come non li avete mai visti, in un libro (non un fumetto, ma con le magnifiche illustrazioni di Zeno Colangelo e Jacopo Starace) di più di 400 pagine che analizza personaggi, battute, profili psicologici, cuore dell'opera, significati nascosti, easter egg, icone pop, memorabilia, colonna sonora e mappa delle location, ma si diverte anche a dissacrarli e a guardarli con gli occhi degli anni 20 del Duemila, per capire se reggono la prova del tempo. È un saggio cinematografico e insieme un ro-manzo di formazione che vi farà ridere e commuovere fino alle lacrime, è dedicato a chi si è emozionato in sala o davanti a una videocassetta in quegli anni, ma anche a chi ne ha sentito solo parlare dai genitori mentre guardava Stranger Things.

Ritorno al futuro: tra avventura e nostalgia, ecco come Marty e Doc sono entrati nelle nostre vite

Una guida schietta e divertente alle pellicole che ci hanno cambiato la vita e che ci hanno salvato, ancora una volta, quando stavamo chiusi in casa nonché il regalo di Natale perfetto per chi ama gli anni '80. Di quali film parla - (in ordine cronologico di uscita italiana) Venerdì 13, L'impero colpisce ancora, The Blues Brothers, Shining, I predatori dell'arca perduta, Il tempo delle mele, Blade Runner, E.T., Flashdance, The Karate Kid, Gremlins, La storia infinita, Terminator, Ghostbusters, Nightmare, Breakfast club, Ritorno al futuro, I Goonies, Rocky IV, Gros-so guaio a Chinatown, Top Gun, Labyrinth, Stand by me, Dirty Dancing, Die Hard, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Batman, Fa' la cosa giusta... e molti altri.