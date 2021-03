I film erotici stasera in TV, venerdì 12 marzo 2021

Ecco quali sono i film erotici in onda stasera in TV, venerdì 12 marzo 2021: si tratta di due prime visioni in chiaro, su Cine34 e Cielo.

Tornano i film erotici sui canali in chiaro, in questo venerdì 12 marzo 2021, con ben due prime visioni in onda in prima serata. E stasera in TV sono ancora una volta Cine34 e Cielo a fornire trastulli a tutti gli appassionati del genere.

Lettomania, in onda su Cine34 alle 21:05

Una commedia sexy diretta da Vincenzo Rigo nel 1976, e uno dei primi film con protagonista Carmen Villani.

Giulio dovrebbe lavorare in banca, secondo i desideri di suo padre, ma lui vorrebbe fare il concertista. Di notte si esibisce come pianista, di tanto in tanto fa dei servizi fotografici malpagati e vive con Max, altrettanto giovane e altrettanto squattrinato.

Arrivato a Londra come fotografo, Max conosce Dora (Carmen Villani), giovane donna italiana sposata con lo scrittore Bertrand Tiller, molto più anziano di lei, molto annoiata e desiderosa di avventure...

Cugini carnali, in onda su Cielo alle 21:30

Commedia diretta nel 1974 da Sergio Martino, a torto poco conosciuta. Nico (Alfredo Pea), un timidissimo sedicenne dedito allo studio, durante l'estate fa la conoscenza della cugina Sonia (Susan Player).

La ragazza, cresciuta in città, è molto più estroversa e disinibita, tanto da mettere in imbarazzo il cugino. Tra i due comincia ad instaurarsi un rapporto molto ambiguo che sconvolgerà completamente la vita del giovane Nico...