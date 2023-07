Filippo Facci cacciato dalla RAI: il suo programma è stato cancellato

Filippo Facci è fuori dalla RAI: il programma I Facci Vostri, che sarebbe andato in onda su Rai2, è stato cancellato per via delle polemiche nate dalle sue parole sul caso La Russa.

Filippo Facci non lavorerà in RAI, almeno non per la prossima stagione televisiva: il suo programma è stato cancellato a seguito delle polemiche scatenate dalle sue parole sul caso La Russa jr. La conferma è arrivata direttamente da viale Mazzini attraverso un comunicato stampa.

"La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti 'I facci vostri', inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 'I fatti vostri'". Quasi una settimana dopo aver preso tempo per decidere senza condizionamenti, l'AD della RAI ha dunque preferito non aspettare oltre.

La presenza di Filippo Facci su Rai2 era stata annunciata venerdì 7 luglio durante la presentazione dei nuovi palinsesti. Neppure 48 ore dopo, però, il giornalista era finito nella bufera per una brutta frase sulla ragazza che ha accusato il figlio minore di Ignazio La Russa di violenza sessuale. Erano arrivate da parte sue delle scuse, suonate più come un'accusa ai contestatori, e solo quando effettivamente qualcuno della commissione di vigilanza Rai - i consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà - si era mosso per segnalare la questione e l'incompatibilità di un personaggio come Facci con il servizio pubblico.