Chi sono le figlie di Luca Zingaretti, Emma e Bianca

Luca Zingaretti è sposato, ormai da diversi anni, con la collega Luisa Ranieri, anche lei una famosa attrice, con la quale condivide due figlie femmine: Emma e Bianca. Dal 1999 il celebre attore italiano interpreta Il Commissario Montalbano, che gli ha portato il successo in Italia e all'estero.

Nel 2004 l'attore si è separato dalla prima moglie, Margherita D'Amico, nipote di Suso Cecchi D'Amico; in seguito i due hanno divorziato nel 2008. Dal 2005 Luca è legato sentimentalmente a Luisa, conosciuta sul set della miniserie televisiva Cefalonia. La coppia si è sposata il 23 giugno 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano.

A proposito del marito, durante un'intervista a Grazia, la Ranieri ha raccontato: "L'ho conosciuto sul set di una fiction, Cefalonia. L' ho trovavo molto seducente, però all'epoca ero impegnata e poi gli attori li tengo sempre a distanza. Siamo stati a lungo solo amici. Un'amicizia che nascondeva una grande passione, ma noi non lo sapevamo. Lui mi marcava stretta. Mi ha corteggiata con molta discrezione, trovavo fasci di fiori bianchi ovunque mi spostassi. È stato assolutamente irresistibile."

Dall'amore tra la coppia sono nate due bellissime bambine: Bianca ed Emma. In una recente intervista al Corriere della Sera la moglie di Luca Zingaretti ha detto che loro sono "due vasi comunicanti", al che l'attore ha risposto: "Ha detto una cosa bella che non avrei saputo dire meglio. Al riempirsi di uno, l'altro si trova sempre a pari livello. Diventare padre per me è stato come rivivere lo stupore dell'infanzia. Ed è come se prendendomi cura di Emma e Bianca sanassi le mie ferite di bimbo. I bambini hanno paure inspiegabili. Io mi svegliavo dal pisolino sempre in angoscia e capisco i loro risvegli difficili: prendermene cura è come guarire il me che ero".