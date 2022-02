Chi sono i figli di Stefano Accorsi, Athena, Orlando, Lorenzo e Alberto

Stefano Accorsi, attore italiano noto per i suoi numerosi grandi successi, è il padre di 4 figli, avuti da due donne diverse. Athena, Orlando, Lorenzo e Alberto, sono questi i nomi dei bambini dell'interprete di Vostro Onore, avuti dalla celebre Laetitia Casta e dalla sua attuale moglie, Bianca Vitali.

Dalla relazione di Accorsi con la Casta nascono due figli, Orlando e Athen: a proposito del suo primo figlio, nato nel 2006, Stefano all'epoca dichiarò: "Non sarò mai più lo stesso, la mia vita sta cambiando radicalmente in questo periodo e questo è un cambiamento epocale".

La seconda figlia dell'attore, invece, è nata nel 2009, dopo il suo trasferimento in Francia. Il matrimonio tra la star e Laetitia Casta ha avuto fine nel 2013, ma la rottura non ha impedito ai due genitori di rimanere in buoni rapporti, sia per il bene dei figli che per l'affetto che provano ancora nei confronti l'uno dell'altra.

Dalla relazione di Stefano Accorsi con la sua attuale moglie Bianca Vitali, figlia del noto giornalista Aldo Vitali, sono nati altri due bambini: Lorenzo, nato nel 2016, e Alberto nel 2020. Stefano, un padre molto presente e amorevole, ha commentato l'ingrandirsi della sua famiglia con le seguenti parole: "I figli sono importanti per darsi fiducia e costruire progetti".