Chi sono i figli di Christine Lagarde, Pierre-Henry e Thomas

Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, nonché prima donna ad aver ricoperto tale incarico, è stata sposata dal 1982 al 1992 con Wilfried Lagarde e dal loro matrimonio sono nati due figli: Pierre-Henri Lagarde e Thomas Lagarde.

Il primogenito di Christine, Pierre-Henri, è nato nel 1986, e dal punto di vista professionale la sua vita è intensa quasi quanto quella della madre: il ragazzo, oltre a gestire da anni un'azienda che si occupa di tecnologia e che permette di accedere alle applicazioni dell'iPhone e ai giochi iOS, ha anche fondato La Maison des Protéines: una catena di ristoranti specializzati in cibo equilibrato e gourmet.

Il secondo figlio della Lagarde si chiama Thomas ed è nato nel 1988: dopo aver frequentato l'École Boulle, ha studiato presso il ENSCI - Les Atelier: l'unica scuola nazionale esclusivamente dedicata alla creazione industriale e al design. Questa esperienza formativa gli ha permesso di diventare un architetto di successo e un designer d'interni.

A proposito della vita privata dei figli di Christine Lagarde sappiamo soltanto che Pierre-Henri vive a Parigi, mentre il più secondogenito si è trasferito a Chicago. I ragazzi non hanno profili social e amano vivere la loro vita lontani dai riflettori e, proprio per questo motivo, non sono disponibili informazioni né sullo stato sentimentale né sul patrimonio di nessuno dei due.